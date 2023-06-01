Бойцы ЦВО устроили праздник для детей из многодетных семей в ЛНР

Детям вручили подарки и игрушки, а также свозили в Луганск, где они смогли посмотреть цирковое представление.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Луганской Народной Республике военнослужащие Центрального военного округа поздравили многодетные семьи с Международным днем защиты детей. Военнослужащие посетили более десяти малоимущих семей, а также детей оставшихся без попечения родителей.

«Посетили многодетные семьи, семьи, в которых дети потеряли кормильца. В ходе акции доставили продуктовые наборы, подарки и игрушки. Также обеспечили перевозку детей из реабилитационного центра в Луганск для посещения циркового представления», - рассказал военнослужащий ЦВО с позывным «Маэстро».

Для детей это день стал по-настоящему праздничным. Многие из них готовились к приходу военнослужащих, дарили ответные подарки и свои рисунки.

«Каждому ребенку хочется особого внимания, подарков и настоящего детства, которого наши дети лишены. Это огромная радость, новые эмоции и силы для жизни. В этой поездке их сопровождают родители или законные представители. Радость будет не только ребенку, но и психологическая разгрузка той маме, которая его сопровождает. Спасибо вам огромное», - поблагодарила участников акции заведующий Центра реабилитации детей-инвалидов г. Стаханова Анна Солдатенко.

Детям из Народных республик Донбасса - особое внимание. Так, в Ленинградской области юные жители ЛНР проходят медицинское обследование и лечение. Многие пациенты с серьезными неврологическими диагнозами, генетическими заболеваниями, врожденными пороками. Каждого сопровождают родители и для каждого врачи порой совершают невозможное.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.