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Reuters: минимум 233 человека погибли и 900 пострадали при столкновении поездов в Индии

Анна Касаткина
04:44 03.06.2023
На месте происшествия работают более сотни медработников.
Reuters: минимум 233 человека погибли и 900 пострадали при столкновении поездов в Индии
© Фото: AdityaRajKaul, Twitter
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По меньше мере 233 человека погибли и 900 получили ранения при столкновении двух пассажирских поездов в индийском штате Одиша. Об этом со ссылкой на власти сообщает Reuters.

Таким образом, отмечает агентство, это делает происшествие самой смертоносной железнодорожной аварией в стране более чем за десять лет.

Власти ожидают, что по мере продолжения поисковых работ число жертв возрастет. На месте сейчас работают более 200 машин скорой помощи и 180 медработников, сотни полицейских и спасателей с собаками.

Инцидент произошел около 19.00 (16.00 мск), когда сверхбыстрый экспресс Howrah, который следовал из Бангалора в Хаору, столкнулся со следовавшим из Калькутты и Ченнаи экспрессом Coromandel. Власти пока затрудняются сказать, какой из поездов сошел с рельс первым, и ничего не говорят о причинах аварии.

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