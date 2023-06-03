Армия Спецназ группировки «Юг» уничтожил опорный пункт и четыре группы украинской пехоты Анна Касаткина В контрбатарейной борьбе российские бойцы также поразили 152-миллиметровую гаубицу Д-20 украинских боевиков. © Фото: Tsitsagi Nikitanews.ru, GlobalLookPress Читайте нас на: Опорный пункт и четыре группы украинской пехоты уничтожили подразделения спецназа группировки «Юг» в зоне спецоперации. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. «Подразделениями специального назначения группировки уничтожены опорный пункт и четыре группы пехоты противника», - сказал он. Астафьев также отметил, что в контрбатарейной борьбе российские бойцы уничтожили 152-миллиметровую гаубицу Д-20, две боевые машины, станцию РЭБ и пикап украинских боевиков. Ранее Минобороны показало кадры уничтожения украинского опорного пункта огнеметными и гранатометами подразделений Воздушно-десантных войск. Российские бойцы применяли термобарические боеприпасы ручных огнеметов РПО-А «Шмель» и фугасные гранаты ручных противотанковых гранатометов РПГ-26 и РПГ-30. Экспертное мнение и аналитика