Спецназ группировки «Юг» уничтожил опорный пункт и четыре группы украинской пехоты
Опорный пункт и четыре группы украинской пехоты уничтожили подразделения спецназа группировки «Юг» в зоне спецоперации. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«Подразделениями специального назначения группировки уничтожены опорный пункт и четыре группы пехоты противника», - сказал он.
Астафьев также отметил, что в контрбатарейной борьбе российские бойцы уничтожили 152-миллиметровую гаубицу Д-20, две боевые машины, станцию РЭБ и пикап украинских боевиков.
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения украинского опорного пункта огнеметными и гранатометами подразделений Воздушно-десантных войск. Российские бойцы применяли термобарические боеприпасы ручных огнеметов РПО-А «Шмель» и фугасные гранаты ручных противотанковых гранатометов РПГ-26 и РПГ-30.