В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Пентагоне анонсировали выделение Тайваню значительной оборонной помощи

Анна Касаткина
22:28 16.05.2023
Помощь предоставят через согласованные в прошлом году конгрессом полномочия президента, уточнил глава ведомства Ллойд Остин.
В Пентагоне анонсировали выделение Тайваню значительной оборонной помощи
© Фото: Liu Jie, XinHua, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Соединенные Штаты в ближайшее время предоставят значительную оборонную помощь Тайваню. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«США вскоре предоставят значительную дополнительную оборонную помощь Тайваню через согласованные в прошлом году конгрессом полномочия президента», - сообщил Остин на слушаниях в конгрессе.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что американские власти планируют передать Тайваню вооружение на сумму 500 миллионов долларов по ускоренной процедуре, которая применяется для оказания военной помощи киевскому режиму. Собеседники агентства рассказали, что «вооружения или вспомогательное оборудование» будут выделены по указанию американского президента Джо Байдена из уже имеющихся запасов страны.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:18 Армия
Минометчики рассказали об уничтожении украинских укрепрайонов на Авдеевском направлении
21:05 В стране и мире
CNN: в США подтвердили повреждение ночью в Киеве ПВО Patriot
20:12 В стране и мире
Видео
Семь лет обмана: о чем говорится в новом докладе Минюста США о расследовании вмешательства РФ в выборы
19:25 В стране и мире
Видео
Объятый пламенем ангар с бумагой в Москве тушат с земли и с воздуха
18:55 В стране и мире
В Telegram-канале Блиновской, доступ к которому ей запрещен, появились новые сообщения
Популярное
В Telegram-канале Блиновской, доступ к которому ей запрещен, появились новые сообщения
Видео
В Сети опубликовали видео уничтожения ЗРК Patriot в Киеве ракетой «Кинжал»
Видео
Из-за резкого потепления в России начал разрастаться редкий ядовитый гриб
Умерла актриса из сериала «Каменская» Регина Разума
Видео
Артиллерист рассказал, как собака Альба помогает расчетам «Ураганов» находить технику врага
В России открыли клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.