В стране и мире В Пентагоне анонсировали выделение Тайваню значительной оборонной помощи Анна Касаткина Помощь предоставят через согласованные в прошлом году конгрессом полномочия президента, уточнил глава ведомства Ллойд Остин. © Фото: Liu Jie, XinHua, GlobalLookPress Читайте нас на: Соединенные Штаты в ближайшее время предоставят значительную оборонную помощь Тайваню. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. «США вскоре предоставят значительную дополнительную оборонную помощь Тайваню через согласованные в прошлом году конгрессом полномочия президента», - сообщил Остин на слушаниях в конгрессе. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что американские власти планируют передать Тайваню вооружение на сумму 500 миллионов долларов по ускоренной процедуре, которая применяется для оказания военной помощи киевскому режиму. Собеседники агентства рассказали, что «вооружения или вспомогательное оборудование» будут выделены по указанию американского президента Джо Байдена из уже имеющихся запасов страны. Экспертное мнение и аналитика