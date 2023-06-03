В стране и мире Число жертв столкновения поездов в Индии превысило 120 Анна Касаткина Власти отметили, что количество погибших еще увеличиться. © Фото: Ronald Patrick, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress Читайте нас на: Число жертв столкновения пассажирского поезда с грузовым в Индии превысило 120 и продолжает увеличиваться. Об этом ANI глава пожарной службы штата Одиша Судханшу Саранги. «Мы обнаружили более 120 тел, число погибших может возрасти», - сказал он. Железнодорожная авария произошла недалеко от города Баласор в штате Одиша около 19.20 (16.20 мск). Пассажирский поезд следовал из Калькутты в Ченнаи, с рельс сошли четыре вагона. Известно о как минимум 600 пострадавших, на месте работают сотни полицейских и спасателей. Экспертное мнение и аналитика