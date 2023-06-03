Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
В нескольких областях Украины ранее объявлялась воздушная тревога.
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне и Харьковской области. Ранее в нескольких регионах страны объявлялась воздушная тревога.
О взрывах в Харьковской области проинформировало издание «Зеркало недели». О том, что взрывы были слышны в Херсоне, сообщила «Страна».
В нескольких областях Украины, а также в Киеве ранее объявлялась воздушная тревога.
Ранее Минобороны России рассказало о групповом ударе высокоточным оружием по украинским средствам ПВО.