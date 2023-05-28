Артисты ансамбля песни пляски ЦВО дали концерт для военнослужащих в зоне СВО

После концерта для православных военнослужащих состоялось богослужение с освящением знамени с ликом Спаса Нерукотворного.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Артисты ансамбля песни пляски ЦВО устроили концерт для военнослужащих в тыловом районе специальной военной операции в ЛНР. С сольной программой выступил бард Юрий Турчаев, автор и исполнитель песен о событиях на Донбассе.

«Песней мы закладываем боевой дух, всю концепцию и идеологию Святой Руси, нашу нравственность, историю всех наших побед, начиная с создания святой нашей великой Руси. Чтобы нашим ребятам помочь. Чтобы наши ребята укреплялись в вере, в духе. И желаю всем нам дойти до победного конца. Победить!», - рассказал Юрий Турчаев.

После концерта для православных военнослужащих состоялось богослужение с освящением и вручением бойцам знамени с ликом Спаса Нерукотворного - с таким стягом русские воины победили в Куликовской битве 1380 года.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.