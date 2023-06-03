В офисе Зеленского заявили, что Украине не хватает оружия для контрнаступления

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Киеву в данный момент не хватает оружия для успешного контрнаступления. Об этом в интервью газете Times заявил заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква. По его словам, Владимир Зеленский в последний месяц посетил много стран с целью добиться увеличения поставок.

Жовква отметил, что на Украине нет достаточного количества артиллерии, бронетехники и танков. Также истощаются и запасы ракет для комплексов противовоздушной обороны. Это связано с тем, что российские войска постоянно наносят удары.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США и союзники по НАТО удовлетворили все потребности Киева для проведения наступления.

При этом он отметил, что не знает, когда начнется наступление. Решение об этом, по его словам, принимают в Украине.