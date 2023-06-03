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Парагвай передал Москве россиян, обвиняемых в убийствах и мошенничестве

Анна Касаткина
02:10 03.06.2023
Один из них находился в розыске по линии Интерпола с 2000 года.
Парагвай передал Москве россиян, обвиняемых в убийствах и мошенничестве
© Фото: Arne Dedert, dpa, GlobalLLookPress
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Парагвай передал РФ двух россиян, объявленных в розыск по каналам Интерпола. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В аэропорту города Асунсьон представителями компетентных органов Республики Парагвай сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России переданы двое россиян, которые были объявлены в розыск по каналам Интерпола», - сообщила она.

Одного из них - Андрея Андреева - разыскивали с 2000 года. По версии следствия, он состоял в устойчивой вооруженной группе и совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийства, бандитизм, незаконный оборот оружия, похищение человек, незаконные оборот оружия и другие. Андреев с 2011 года отбывал срок в Парагвае за наркотическое преступление, в марте его должны были освободить, но решили экстрадировать в РФ. Второй переданный Парагваем россиянин Роман Морозов на родине обвиняется в восьми эпизодах присвоения и шести эпизодах мошенничества.

Ранее сотрудники московской Госавтоинспекции задержали в Реутове находящего в федеральном розыске за тяжкие преступления уроженца одной из стран ближнего зарубежья.

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