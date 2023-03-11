МВД России опубликовало кадры задержания находящегося в розыске иностранца с оружием

© Видео: mediamvd, Telegram © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

В городе Реутов сотрудники московской Госавтоинспекции задержали находящего в федеральном розыске за тяжкие преступления уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Об этом в субботу рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД по России.

Мужчину, управлявшего иномаркой, попытались остановить на МКАД, но он не отреагировал на требование полицейских и решил скрыться. Уже в Реутове машину удалось установить, но злоумышленник бросился в бега.

В итоге сотруднику Госавтоинспекции пришлось применить табельное оружие. Он произвел два предупредительных выстрела в воздух.

«При задержании злоумышленник выбросил на землю предмет, похожий на пистолет», - рассказали в пресс-службе МВД.

На мужчину составили административные протоколы. Его передали инициатору розыска в подразделение столичного главка.

Напомним, ранее появилась информация, что правоохранители задержали уроженца Азербайджана, который разыскивался Интерполом по подозрению в умышленном убийстве на Украине, а также в незаконном хранении оружия в России. Во время задержания у спортсмена Джаббара Юсифи обнаружили пистолет.