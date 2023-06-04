Артиллеристам ЗВО на Купянском направлении вручили награды

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На передовых позициях на Купянском направлении артиллеристам Западного военного округа за проявленные в ходе СВО отвагу, мужество и героизм вручили очередные ведомственные награды «За укрепление боевого содружества» и «Участнику специальной военной операции». Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Командиры артиллерийских подразделений, которым вручили награды, грамотно организовали работу подчиненных в зоне СВО. Четкое выполнение боевых задач позволило развить успех в наступлении и на других направлениях.

Офицеры командования поблагодарили военнослужащих за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в боевых действиях, и пожелали крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

Вручение прошло под канонаду артиллерийских батарей, которые продолжали боевую работу. Сразу после награждения поступила цель для уничтожения, и расчет реактивной системы залпового огня «Град» выдвинулся на выполнение задачи.

Напомним, недавно военнослужащим штурмовых подразделений мотострелкового соединения общевойсковой армии Западного военного округа на передовой вручили государственные награды за проявленные в ходе специальной операции мужество, отвагу и героизм. Штурмовикам вручили медали «За отвагу», знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени и медаль «За спасение погибавших».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.