Армия Армия Армия

Артиллеристам ЗВО на Купянском направлении вручили награды

06:40 04.06.2023
Награждение прошло под канонаду батарей, которые продолжали боевую работу.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

На передовых позициях на Купянском направлении артиллеристам Западного военного округа за проявленные в ходе СВО отвагу, мужество и героизм вручили очередные ведомственные награды «За укрепление боевого содружества» и «Участнику специальной военной операции». Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Командиры артиллерийских подразделений, которым вручили награды, грамотно организовали работу подчиненных в зоне СВО. Четкое выполнение боевых задач позволило развить успех в наступлении и на других направлениях.

Офицеры командования поблагодарили военнослужащих за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в боевых действиях, и пожелали крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

Вручение прошло под канонаду артиллерийских батарей, которые продолжали боевую работу. Сразу после награждения поступила цель для уничтожения, и расчет реактивной системы залпового огня «Град» выдвинулся на выполнение задачи.

Напомним, недавно военнослужащим штурмовых подразделений мотострелкового соединения общевойсковой армии Западного военного округа на передовой вручили государственные награды за проявленные в ходе специальной операции мужество, отвагу и героизм. Штурмовикам вручили медали «За отвагу», знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени и медаль «За спасение погибавших».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:02 В стране и мире
Видео
Минкульт России показал перевозку «Троицы» в храм Христа Спасителя
23:46 В стране и мире
Чавушоглу заявил о наступлении нового века для Турции после ухода с поста главы МИД
02:42 В стране и мире
Воздушная тревога звучит на всей территории Украины
00:28 В стране и мире
RMF: недалеко от военной части в Польше нашли обрывки аэростата неизвестного происхождения
02:00 В стране и мире
Украинские боевики обстреляли фельдшерский пункт в Муроме под Белгородом
Популярное
Видео
Самолет Володина приземлился в Анкаре под блески молний
Видео
Путин сказал, что Дед Мороз главнее его
Видео
Чернышенко перед Мишустиным кинул на пол российский планшет
Американский ученый заявил, что инопланетяне давно прилетели и остались на Земле
ИИ решил уничтожить оператора в армии США, чтобы тот не мешал ему поражать цель
Видео
Байден рухнул на церемонии выпускников академии ВВС США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.