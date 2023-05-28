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Штурмовикам ЗВО вручили награды на передовой спецоперации

10:55 28.05.2023
Проявившим мужество, отваги и героизм военнослужащим вручили медали «За отвагу», знаки отличия «Георгиевский Крест» IV степени и медаль «За спасение погибавших».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащим штурмовых подразделений мотострелкового соединения общевойсковой армии Западного военного округа на передовой были вручены государственные награды за проявленные в ходе проведения специальной военной операции мужество, отвагу и героизм. Штурмовикам были вручены медали «За отвагу», знаки отличия «Георгиевский Крест» IV степени и медаль «За спасение погибавших».

Награжденные командиры штурмовых подразделений грамотно организовали наступление и оборону, отбили атаку противника на одном из направлений специальной военной операции. Четкое выполнение боевых задач позволило развить успех в наступлении и на других направлениях.

Командир танковой роты лейтенант Владислав Козловский получил медаль «За отвагу». В ходе завязавшегося боя он осуществлял руководство действиями подчиненного личного состава, благодаря грамотно организованной обороне, удалось отразить множественные атаки противника.

Старший механик-водитель танковой роты рядовой Петр Бичулов получил знак отличия «Георгиевский крест» VI степени. Находясь под плотным обстрелом вражеской артиллерии, произвел своевременный ремонт транспортного средства после прилета снаряда противника, что позволило вывести из зоны обстрела военнослужащих ВС РФ.

Командир медицинского отделения, санитарный инструктор штурмового отряда рядовой Андрей Фесенко получил медаль «За спасение погибавших». В ходе завязавшегося боя он проявил мужество и героизм на поле боя, своевременно оказал первую медицинскую помощь раненным товарищам и смог переместить их в безопасное место для транспортировки в специализированное медицинское учреждение.

Командир гвардейской мотострелковой дивизии лично поблагодарил военнослужащих штурмовых подразделений за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий, и пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

Вручение прошло под канонаду артиллерийских батарей, продолжавших боевую работу. После награждения военнослужащие продолжили заниматься подготовкой в тыловых районах для дальнейшего выполнения боевых задач.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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