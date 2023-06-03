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В Германии на военном полигоне с боеприпасами горит 35 гектаров леса

Сергей Лебедев
20:19 03.06.2023
Ликвидировать огонь не могут уже несколько дней.
В Германии на военном полигоне с боеприпасами горит 35 гектаров леса
© Фото: Cevin Dettlaff dpa Globallookpress
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В Германии в районе города Йютербог в земле Бранденбург произошел лесной пожар на военном полигоне, где хранятся боеприпасы. Его площадь составляет 35 гектаров.

Ликвидировать огонь пытаются с минувшей среды, сообщает РИА Новости. Привлечено более двадцати пожарных машин. Ситуацию усугубляет усилившийся ветер.

Напомним, недавно в Одинцово произошел пожар на складе с бумагой и картоном. К его ликвидации привлекались 32 человека и 10 единиц техники.

В результате происшествия погибли три человека.

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