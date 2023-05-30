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Три человека погибли при пожаре на складе в Одинцово

Анна Касаткина
06:06 30.05.2023
Пожарным удалось потушить возгорание, сообщили в экстренных службах.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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Три человека погибли при пожаре на складе с бумагой и картоном в Одинцово Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Уточняется, что пожар произошел на улице Западная.

«Погибли три рабочих, загорание ликвидировано», - сказал собеседник агентства.

В МЧС уточнили, что возгорание случилось на площади 136 квадратных метров, открытый огонь ликвидировали в 2.17. К тушению привлекалось 32 человек и 10 единиц техники.

Ранее пожар произошел на территории столичного парка «Зарядье». Возгорание случилось в здании ресторана на площади в пять квадратных метров.

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