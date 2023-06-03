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Самолет Су-25 сравнили с летающим танком

Сергей Лебедев
19:44 03.06.2023
Штурмовик является проверенной в боях «рабочей лошадкой».
Самолет Су-25 сравнили с летающим танком
© Фото: Минобороны России
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Самолет Су-25 можно сравнить с «летающим танком». К такому выводу пришел обозреватель Крис Осборн в статье для 19FortyFive. По его словам, штурмовик является проверенной в боях рабочей лошадкой с долгой историей поддержки наземных войск в военных конфликтах.

Крис Осборн отметил, что самолет стоял на вооружении многих стран мира. Самолет показал свою эффективность в Афганистане и других вооруженных конфликтах. Сейчас он активно применяется в ходе специальной военной операции.

Напомним, ранее «Звезда» показывала, как экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли удары по позициям украинских боевиков. Ракетные пуски осуществляются с малых высот.

Летчики под прикрытием тепловых ловушек выполнили вираж и вернулись на аэродром. В результате вылетов поражены укрепленные позиции националистов и бронетехника.

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