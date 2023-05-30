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Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли удары по позициям врага в зоне спецоперации

11:16 30.05.2023
После боевых вылетов инженеры обслуживают самолеты и готовят технику к повторному применению.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли разящие ракетные удары по позициям украинских националистов в зоне спецоперации. Кадры боевой работы летчиков публикует Минобороны. В зоне поражения бронетехника и живая сила врага.

Ракетные пуски осуществляются с малых высот, после чего летчики под прикрытием тепловых ловушек выполняют вираж и возвращаются на аэродром для осмотра самолета и пополнения боезапаса. В результате боевых вылетов Су-25 поражены укрепленные позиции ВСУ и бронетехника противника.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25СМ, огибая рельефы местности, приблизились к линии боевого соприкосновения и выпустили ракеты по позициям националистов. Во время ударов использовались 80-миллиметровые кумулятивно-осколочные неуправляемые ракеты.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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