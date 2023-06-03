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В Москве зафиксировали обратный ход температур

Сергей Лебедев
Александр Федорчак
18:54 03.06.2023
В течение дня температура воздуха не растет, а понижается.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Сегодня в Москве зафиксировали редкое метеорологическое явление - обратный ход температур. В течение дня температура воздуха не растет, а понижается. Если накануне вечером столбики термометра показывали привычные +21, то уже сейчас температура опустилась до +7.

«Это не частое метеорологическое явление. Она скорее наблюдается в зимний период времени. Летом бывает не часто и связано с вторжением холодных воздушных масс», - говорит ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Под влиянием холодного циклона сейчас и Северная столица. Весь день в Санкт-Петербурге идут дожди и даже мокрый снег.

А вот где сейчас жарко - это на Урале. В Челябинскую область раньше обычного пришло знойное лето. Воздух прогрелся до аномальных +36 градусов. С самого утра субботы люди заполонили пляжи и купаются в местных водоемах.

Погодные аномалии продлятся еще несколько дней. По данным центра «Фобос», с понедельника температурный режим начнет выравниваться и погода станет более привычной для каждого региона.

Напомним, ранее метеоролог Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» опроверг информацию, что Россию ждет самое жаркое лето за 150 лет. По его словам, в этом году не ожидают сильных отклонений от нормы - лето будет умеренным.

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