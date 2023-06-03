Порт Тикси на севере Якутии стал международным

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Правительство России расширило перечень морских портов, открытых для захода иностранных судов, включив в этот список порт Тикси на побережье моря Лаптевых. Об этом говорится в Telegram-канале кабмина.

«Решение позволит создать условия для запуска инвестиционного проекта по строительству глубоководного порта-хаба в районе села Найба. Его грузооборот может составить около 30 млн т в год», - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что такой шаг поспособствует созданию новых перевалочных мощностей, рабочих мест и развитию Северного морского пути в условиях экономических санкций.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов доложил президенту Владимиру Путину, что перевозки грузов по Северному морскому пути в пять раз превысили рекордные показатели советского времени. Севморпуть стал ключевым транспортным коридором для экспорта нефти, СПГ, удобрений, металлов и прочих грузов, отметил он. Путин назвал Северный морской путь одним из ключевых проектов.