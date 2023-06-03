Ушаков сообщил, что Россия и США время от времени продолжают контакты

© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости

Россия и США продолжают время от времени поддерживать некоторые контакты, например по вопросу виз. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«По дипломатической линии - это контакты между МИД и посольством и, соответственно, госдепом и нашим посольством в Вашингтоне. В том числе и о визах», - сказал Ушаков.

Он отметил, что обмены заключенными обсуждаются по специальным каналам. Это тоже происходит время от времени.

Напомним, ранее российский посол в США Анатолий Антонов выразил мнение, что когда-нибудь настанет время, когда в Вашингтоне откажутся от враждебной политики по отношению к РФ. Это произойдет после осознания безальтернативности выстраивания взаимоуважительных и прагматичных отношений.

Посол напомнил, что во время Второй мировой войны СССР и США были братьями по оружию. Он добавил, что сейчас Россия вновь борется с фашизмом, только уже на Украине.