Посол РФ в США выразил надежду на осознание Штатами необходимости взаимоуважительных отношений

По словам Антонова, рано или поздно это все равно случится, так как США осознают безальтернативность конфронтации.

© Фото: Илья Питалев РИА Новости

Глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил мнение, что США прекратят враждовать с Россией. По его словам, Америка поймет, что ей это не выгодно.

«Убежден, что настанет время, когда в Вашингтоне откажутся от враждебной политики, осознают безальтернативность выстраивания взаимоуважительных и прагматичных отношений с Россией на благо народов, стран и всего человечества», - приводит РИА Новости слова Антонова с торжественного приема в посольстве РФ по случаю празднования Дня Победы.

Посол напомнил, что во время Второй мировой войны Советский Союз и США были братьями по оружию. Антонов добавил, что сейчас Россия вновь борется с фашизмом, только уже на Украине.

Ранее посол заметил всплески русофобии в США в преддверии Дня Победы и выразил сожаление, что американские фронтовики не могут посетить Парад Победы в Москве из-за запрета администрации США.