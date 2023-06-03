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Четверть непригодных убежищ для населения нашли на Украине

Дмитрий Трунов
14:09 03.06.2023
Всего на Украине уже проверили больше 4800 укрытий. Из них 252 закрыты, а 893 непригодны для использования.
Четверть непригодных убежищ для населения нашли на Украине
© Фото: Mykola Miakshykov, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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В Киеве каждое четвертое укрытие для населения закрыто или непригодно к использованию, заявил глава МВД Игорь Клименко. По его словам, таких убежищ при проверке насчитали около 20% по всей Украине.

Всего на Украине уже проверили больше 4800 укрытий, сообщил он. Из них 252 закрыты, а 893 непригодны для использования. Клименко заявил, что все нарушения зафиксированы, и ответственные органы будут разбираться с ними.

Ведомство продолжает проверки состояния бомбоубежищ.

Ранее глава Деснянского района Киева Дмитрий Ратников предложил киевскому мэру Виталию Кличко вместе написать с ним заявление об отставке. Это произошло после скандала, разогревшего в стране вокруг укрытий для гражданского населения.

В середине мая во время воздушной тревоги киевляне не смогли попасть в убежище. Позже жителя украинской столицы пожаловались, что такая же ситуация во многих местах: убежища не работают.

После этого Зеленский пригрозил «конкретным лицам из киевской администрации» ответственностью, а прокуратура возбудила дело.

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