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ВС РФ уничтожили лагерь националистов районе Старой Покровки

14:41 03.06.2023
Также в районе поселка Торецк ДНР уничтожен командно-наблюдательный пункт украинских военных.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Полевой лагерь украинских националистов поражен в районе населенного пункта Старая Покровка Харьковской области. Об этом в ходе брифинга сообщило Минобороны России.

Кроме того, в районе населенного пункта Торецк Донецкой народной республики уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады ВСУ.

Всего оперативной-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных Сил РФ в течение минувших суток уничтожены 87 артиллерийских подразделений боевиков киевского режима на своих позициях, живая силу и бронетехника в 96-ти района. Ранее в оборонном ведомстве оценили обстановку на Марьинском направлении, где ожесточенные бои ведут подразделения спецназа «Ахмат». В свою очередь, подразделения 1-го армейского корпуса ведут боевые действия в районе Авдеевки.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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