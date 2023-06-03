Армия спецоперация ВС РФ уничтожили лагерь националистов районе Старой Покровки Также в районе поселка Торецк ДНР уничтожен командно-наблюдательный пункт украинских военных. © Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Полевой лагерь украинских националистов поражен в районе населенного пункта Старая Покровка Харьковской области. Об этом в ходе брифинга сообщило Минобороны России. Кроме того, в районе населенного пункта Торецк Донецкой народной республики уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады ВСУ. Всего оперативной-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных Сил РФ в течение минувших суток уничтожены 87 артиллерийских подразделений боевиков киевского режима на своих позициях, живая силу и бронетехника в 96-ти района. Ранее в оборонном ведомстве оценили обстановку на Марьинском направлении, где ожесточенные бои ведут подразделения спецназа «Ахмат». В свою очередь, подразделения 1-го армейского корпуса ведут боевые действия в районе Авдеевки. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика