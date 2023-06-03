ВС РФ уничтожили лагерь националистов районе Старой Покровки
Полевой лагерь украинских националистов поражен в районе населенного пункта Старая Покровка Харьковской области. Об этом в ходе брифинга сообщило Минобороны России.
Кроме того, в районе населенного пункта Торецк Донецкой народной республики уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады ВСУ.
Всего оперативной-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных Сил РФ в течение минувших суток уничтожены 87 артиллерийских подразделений боевиков киевского режима на своих позициях, живая силу и бронетехника в 96-ти района. Ранее в оборонном ведомстве оценили обстановку на Марьинском направлении, где ожесточенные бои ведут подразделения спецназа «Ахмат». В свою очередь, подразделения 1-го армейского корпуса ведут боевые действия в районе Авдеевки.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.