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Рябков: для возвращения к ДСНВ США должны отказаться от враждебной политики в отношении России

Дмитрий Трунов
12:46 03.06.2023
Замглавы МИД отметил, что «контрмеры» Вашингтона не могут сказаться на решении РФ о приостановке ДСНВ.
Рябков: для возвращения к ДСНВ США должны отказаться от враждебной политики в отношении России
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В своем заявлении о «контрмерах» по ДСНВ Соединенные Штаты выдвинули условия, но Россия не приемлет ультиматумов, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он добавил, что готовность Вашингтона по-прежнему уведомлять Москву о пусках межконтинентальных баллистических ракет даст возможность сохранить транспарентность и избежать дальнейших опасных обострений.

По словам Рябкова, «новые контрмеры» США по ДСНВ не стали для Москвы неожиданностью. И эти меры не могут сказаться на решении РФ о приостановке ДСНВ.

Замглавы МИД РФ отметил, что для полноформатного возвращения к договору необходимо, чтобы США отказались от фундаментально враждебной политики в отношении России.

Замминистра иностранных дел России сказал также, что касающееся ДСНВ выступление советника президента США Джейка Салливана на конференции Вашингтонской ассоциации несет деструктивный заряд. В Москве намерены его изучить и дать развернутые оценки.

Ранее Госдеп США заявил о прекращении передачи России информации в рамках ДСНВ. Президент РФ Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля во время послания к Федеральному собранию.

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