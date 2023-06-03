Армия Госнаграды за отражение попытки атаки на Шебекино вручены отличившимся бойцам Боевые ордена и медали вручили непосредственно на позициях подразделений. © Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ Читайте нас на: Бойцы группировки войск «Запад» получили боевые госнаграды за мужество, отвагу и героизм при отражении попытки террористической атаки киевского режима на гражданское население. Боевые ордена и медали вручили непосредственно на позициях подразделений. Представители командования группировки войск «Запад» вручили подчиненным ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших», а также ведомственные медали «За боевые отличия». «Я выполнял задачи наводчика. Быстро приехали на местность, установили миномет. Я быстро навелся, отработали по цели. Все грамотно, быстро и четко получилось», - рассказал один из награжденных, наводчик мотострелкового батальона Владислав. Командиры поблагодарили бойцов за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий. Ранее награжденный орденом Мужества командир мотострелкового батальона Западного военного округа подполковник Александр Никитин рассказал о том, как развивался бой. Материал подготовили Дмитрий Трунов и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика