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Госнаграды за отражение попытки атаки на Шебекино вручены отличившимся бойцам

11:57 03.06.2023
Боевые ордена и медали вручили непосредственно на позициях подразделений.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Бойцы группировки войск «Запад» получили боевые госнаграды за мужество, отвагу и героизм при отражении попытки террористической атаки киевского режима на гражданское население.

Боевые ордена и медали вручили непосредственно на позициях подразделений. Представители командования группировки войск «Запад» вручили подчиненным ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших», а также ведомственные медали «За боевые отличия».

«Я выполнял задачи наводчика. Быстро приехали на местность, установили миномет. Я быстро навелся, отработали по цели. Все грамотно, быстро и четко получилось», - рассказал один из награжденных, наводчик мотострелкового батальона Владислав.

Командиры поблагодарили бойцов за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.

Ранее награжденный орденом Мужества командир мотострелкового батальона Западного военного округа подполковник Александр Никитин рассказал о том, как развивался бой.

Материал подготовили Дмитрий Трунов и Николай Баранов.

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