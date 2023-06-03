Госнаграды за отражение попытки атаки на Шебекино вручены отличившимся бойцам
Бойцы группировки войск «Запад» получили боевые госнаграды за мужество, отвагу и героизм при отражении попытки террористической атаки киевского режима на гражданское население.
Боевые ордена и медали вручили непосредственно на позициях подразделений. Представители командования группировки войск «Запад» вручили подчиненным ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших», а также ведомственные медали «За боевые отличия».
«Я выполнял задачи наводчика. Быстро приехали на местность, установили миномет. Я быстро навелся, отработали по цели. Все грамотно, быстро и четко получилось», - рассказал один из награжденных, наводчик мотострелкового батальона Владислав.
Командиры поблагодарили бойцов за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.
Ранее награжденный орденом Мужества командир мотострелкового батальона Западного военного округа подполковник Александр Никитин рассказал о том, как развивался бой.
Материал подготовили Дмитрий Трунов и Николай Баранов.