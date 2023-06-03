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Боррель предрек окончание кризиса на Украине без помощи Запада за несколько недель

Дмитрий Трунов
11:19 03.06.2023
При этом в ЕС не собираются прекращать вооружение киевского режима.
Боррель предрек окончание кризиса на Украине без помощи Запада за несколько недель
© Фото: Christine Olsson, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что знает, как завершить войну на Украине за несколько недель. По его словам, это случится, если Запад перестанет поставлять военную помощь Украине, передает ТАСС.

«Это очень легко», - сказал чиновник в субботу, 3 июня, на форуме «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре.

При этом Боррель считает, что важен не сам факт завершения конфликта, а его результаты. Глава внешнеполитической службы Евросоюза призвал страны Запада не прекращать военную помощь Украине, чтобы не допустить капитуляции страны.

Запад продолжит оказывать Украине военную поддержку именно потому, что хочет мира на Украине, подчеркнул Боррель. Но не такого мира, который «сделает Украину второй Белоруссией», сказал он.

Ранее сообщалось, что Боррель предложил добавить 3,5 млрд евро в фонд для военной помощи Украине. Европейский фонд мира уже выделил на вооружение киевского режима около 4,6 млрд евро.

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