ТАСС: проведение авиасалона МАКС в Жуковском отменено
По словам представителя оргкомитета, мероприятие запланировано на 2024 год.
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Проведение в текущем году авиасалона МАКС в Жуковском отменено. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оргкомитете.
«МАКС в этом году не состоится. Его проведение запланировано на 2024 год», - цитирует агентство собеседника.
Согласно словам представителя организационного комитета авиасалона, окончательно решение будет утверждено 25 мая.
Ранее мы показывали, чем удивил зрителей авиасалон МАКС-2021. На мероприятии участвовало огромное количество воздушной техники от вертолетов до аэромобилей.