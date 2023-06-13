В Египте мумифицируют убившую россиянина акулу

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Тигровую акулу, убившую россиянина недалеко от пляжа в Хургаде, мумифицируют и передадут в музей Института морских наук и заповедников Красного моря. Хищницу поймали сразу после происшествия местные рыбаки, пишет Daily Mail.

Тушу рыбы вскрыли и обнаружили внутри фрагменты тела погибшего россиянина. Другую половину тела из воды достали местные рыбаки.

О трагедии стало известно 8 июня. Погибший провел на курорте несколько месяцев вместе с отцом. Нападение акулы было стремительным, шансов спастись у молодого человека не было. После случившегося власти Египта пообещали пересмотреть стандарты безопасности на пляжах в сторону ужесточения правил.