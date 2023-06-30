Российские военные нашли брошенного товарищами в «Мастифе» украинского морпеха

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Британские бронемашины, поставленные на Украину, в реальном бою оказались легкой добычей. В одном из выведенных из строя «Мастифов» нашли украинского морпеха из 37-й бригады Евгения Зиновика, проходившего обучения в Соединенном Королевстве.

Мужчина получил ранение и был брошен своими же товарищами. Раненый морпех пролежал в британской бронемашине четыре дня, пока его не обнаружили российские военные.

«В бронетехнике нашего подразделения британские бронетранспортеры Mastiff. Я пролежал 4 дня. Меня так никто и не забрал. На 4-й день разведгруппа Российской Федерации меня нашла. Накормили, напоили, оказали первую помощь», - рассказывает военнопленный.

Мужчина говорит, что командиры обещали легкую прогулку. Зачистить поселок Новодонецкое собирались за 8 минут. На деле получили огромные потери. Выжившие спасались бегством.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как российские морпехи собрали целый трофейный автопарк техники из стран НАТО. Оказалось, что западные бронемашины выходят из строя даже всего лишь при небольших повреждениях.