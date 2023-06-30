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Российские военные показали трофейные британские бронемашины Mastiff и Husky

Павел Кольцов
06:48 30.06.2023
Техника из стран НАТО в реальном бою оказалась легкой добычей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Российские морпехи собрали целый трофейный автопарк техники из стран НАТО. Так, например, наши военные забрали британский трехосный броневик Mastiff, который в спешке оставили украинские боевики под Новодонецким. Там же брошены еще десятки единиц различной бронетехники, поставленной Киеву западными государствами.

Забирать технику врага приходится ночью и под проливным дождем, когда коптеры-разведчики не могут подняться в воздух. Националисты стараются не допустить того, чтобы НАТОвская техника попадала в руки российских военных. Они интенсивно работают артиллерией и дистанционно минируют территорию.

«На подготовку ушло порядка часа, потому что возле него была очень сложная минно-взрывная обстановка. Противник дистанционно закидывал мины. Инженеры 50 минут потратили, чтобы проделать проход для танка», - рассказывает командир танковой роты 40-й бригады морской пехоты ТОФ Руслан Курбанов.

Танкистам пришлось повозиться. Дорогостоящий броневик после осколочного повреждения пневмоподвески превратился в груду металлолома.

«Пневмоподвеска спущена, колеса спущены. Мы тащили машину, грубо говоря, на животе, цепляла землю. Из-за этого и наша техника очень тяжело идет. Больше 2-й скорости не поднималась», - вспоминает стрелок-наводчик танка Т-80БВМ с позывным «Сладкий».

Хваленая западная техника в реальном бою оказалась легкой добычей. Российские морпехи рассчитывают уже в скором времени пополнить свою коллекцию НАТОвской бронетехники.

Напомним, ранее Герой России Руслан Курбанов уже оценил западные трофеи. Он отметили, что после самых незначительных повреждений электроника техники НАТО начинает барахлить или вовсе отказывает, вместе с отдельными узлами.

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