В стране и мире В стране и мире В стране и мире

США планируют отправить в Южную Корею способную нести ядерное оружие подлодку

Сергей Лебедев
07:24 30.06.2023
Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что не готов сообщить о том, будет ли субмарина в рамках визита вооружена ядерным оружием.
США планируют отправить в Южную Корею способную нести ядерное оружие подлодку
© Фото: US Navy, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Соединенные Штаты планируют в будущем отправить в Южную Корею стратегическую атомную подводную лодку класса «Огайо». Об этом накануне сообщил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер. При этом он заявил, что не готов сообщить о том, будет ли субмарина в рамках визита вооружена ядерным оружием.

«В будущем подводная лодка класса "Огайо", которая способна переносить ядерное оружие, посетит Южную Корею с отчетным визитом», - сказал представитель Пентагона.

Напомним, ранее в КНДР уже заявляли о готовности ответить на угрозы США «ошеломительной ядерной мощью». Расширение американского военного присутствия, считают в Пхеньяне, превратит Корейский полуостров в «еще более критическую зону боевых действий».

Власти Северной Кореи подчеркивали, что в условиях явно враждебного отношения со стороны Соединенных Штатов не возможны «какие-либо контакты или диалоги с США». Поэтому нужно вести разговор на языке силы.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:59 Армия
Видео
Российские военные нашли брошенного товарищами в «Мастифе» украинского морпеха
07:24 В стране и мире
США планируют отправить в Южную Корею способную нести ядерное оружие подлодку
06:03 В стране и мире
«Коммерсант»: правительство может разрешить рост тарифов мобильных операторов
05:41 В стране и мире
Figaro: во Франции в третью ночь протестов задержан 421 человек
05:33 В стране и мире
Госдепартамент США одобрил пакет военной помощи Тайваню на сумму в $440 млн
Популярное
Видео
Путин сделал новый рисунок на экране, на котором 10 лет назад нарисовал кошку
Видео
«Мама, сфоткай меня, умоляю!»: Путин пообщался с жителями Дербента
Видео
Костомаров показал, как в протезах делает махи ногами и поднимается по лестнице
Видео
«Не съели тебя волки?»: видео встречи пропавшего в тайге мальчика с отцом
Со дна Атлантики подняли обломки затонувшего батискафа «Титан»
Видео
В Краснодаре молния ударила в голову мужчине и убила его
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.