США планируют отправить в Южную Корею способную нести ядерное оружие подлодку

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что не готов сообщить о том, будет ли субмарина в рамках визита вооружена ядерным оружием.

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Соединенные Штаты планируют в будущем отправить в Южную Корею стратегическую атомную подводную лодку класса «Огайо». Об этом накануне сообщил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер. При этом он заявил, что не готов сообщить о том, будет ли субмарина в рамках визита вооружена ядерным оружием.

«В будущем подводная лодка класса "Огайо", которая способна переносить ядерное оружие, посетит Южную Корею с отчетным визитом», - сказал представитель Пентагона.

Напомним, ранее в КНДР уже заявляли о готовности ответить на угрозы США «ошеломительной ядерной мощью». Расширение американского военного присутствия, считают в Пхеньяне, превратит Корейский полуостров в «еще более критическую зону боевых действий».

Власти Северной Кореи подчеркивали, что в условиях явно враждебного отношения со стороны Соединенных Штатов не возможны «какие-либо контакты или диалоги с США». Поэтому нужно вести разговор на языке силы.