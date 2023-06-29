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Десятки человек попытались взять штурмом тюрьму во французском Френе

Ян Брацкий
04:41 29.06.2023
Францию охватили уличные беспорядки после трагической гибели подростка от рук полицейских.
Десятки человек попытались взять штурмом тюрьму во французском Френе
© Фото: Fred de Noyelle, GODONG, GlobalLookPress
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Во Франции пресекли попытку побега из тюрьмы в городе Френ. Об инциденте сообщила газета Le Figaro.

«Несколько десятков человек сначала обстреляли здание фейерверками, вызвав тревогу... десятки людей в капюшонах и черной одежде попытались ворваться внутрь и заставить заключенных бежать», - пишет издание.

Отряд полицейского спецназа предотвратил побег, о задержанных среди нападавших не сообщается.

Францию охватили беспорядки после того, как полицейские застрелили 17-летнего подростка в пригороде Парижа. На улицы вышли сотни человек. Демонстранты жгут мусорные баки  и автомобили, возводят баррикады и закидывают камнями и бутылками полицейских. Силовики в ответ применяют спецсредства и слезоточивый газ.

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