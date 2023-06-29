В стране и мире Десятки человек попытались взять штурмом тюрьму во французском Френе Ян Брацкий Францию охватили уличные беспорядки после трагической гибели подростка от рук полицейских. © Фото: Fred de Noyelle, GODONG, GlobalLookPress Читайте нас на: Во Франции пресекли попытку побега из тюрьмы в городе Френ. Об инциденте сообщила газета Le Figaro. «Несколько десятков человек сначала обстреляли здание фейерверками, вызвав тревогу... десятки людей в капюшонах и черной одежде попытались ворваться внутрь и заставить заключенных бежать», - пишет издание. Отряд полицейского спецназа предотвратил побег, о задержанных среди нападавших не сообщается. Францию охватили беспорядки после того, как полицейские застрелили 17-летнего подростка в пригороде Парижа. На улицы вышли сотни человек. Демонстранты жгут мусорные баки и автомобили, возводят баррикады и закидывают камнями и бутылками полицейских. Силовики в ответ применяют спецсредства и слезоточивый газ. Экспертное мнение и аналитика