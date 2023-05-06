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Bloomberg: США хотят поставить Тайваню оружие на $500 млн по «украинской схеме»

Максим Крюков
03:40 06.05.2023
Согласно проекту оборонного бюджета, Вашингтон может в ускоренном режиме отправлять союзникам вооружения, как сейчас это делается с поставками Украине.
Bloomberg: США хотят поставить Тайваню оружие на $500 млн по «украинской схеме»
© Фото: Tech. Sgt. Patrick Evenson, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Американские власти планируют передать Тайваню вооружение на сумму 500 миллионов долларов по ускоренной процедуре, которая применяется для оказания военной помощи киевскому режиму. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Собеседники агентства рассказали, что «вооружения или вспомогательное оборудование» будут выделены по указанию американского президента Джо Байдена из уже имеющихся запасов страны. Однако к настоящему моменту неизвестно, что какое именно оборудование будет включено в пакет военной помощи для Тайваня.

В материале отмечается, что в проекте оборонного бюджета Соединенных Штатов, который был принят в декабре прошлого года, на 2023 финансовый год (начался 1 октября) есть пункт, согласно которому глава Белого дома может по своему усмотрению одобрить Тайваню военную помощь на сумму до одного миллиарда долларов. Благодаря данной процедуре американская администрация может в ускоренном режиме отправлять союзникам вооружения из имеющихся запасов, избегая заключения контрактов на их производство.

До сих пор, как подчеркивает Bloomberg, эта процедура не применялась для поставок вооружений Тайваню, она применялась администрацией Байдена только для ускорения передачи оружия Киеву.

Ранее стало известно, что Тайвань намерен приобрести до 400 противокорабельных ракет у американской корпорации Boeing. Обсуждается покупка тактических ракет Harpoon наземного базирования, а не корабельного, как ранее. Поставки ракет ожидаются в рамках решения о продаже оружия острову, которое Конгресс США принял в 2020 году, их планируется использовать в случае конфликта с Китаем.

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