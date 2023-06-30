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Дуэль гаубиц с коптера: кадры уничтожения американской М777 самоходкой «Акация»

07:11 30.06.2023
За уничтожение вражеского орудия бойцы группировки ВС РФ «Днепр» получат специальные выплаты.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Расчет САУ «Акация» группировки ВС РФ «Днепр» уничтожил на Херсонском направлении гаубицу американского производства М777. Минобороны России предоставило видеозапись работы российских артиллеристов и кадры объективного контроля с горящим орудием противника.

Расчет САУ «Акация» 80-й арктической бригады группировки Вооруженных Сил России «Днепр» получил от командования координаты американской гаубицы, которые были переданы с беспилотника. Российские расчеты БПЛА осуществляли разведку позиций противника и корректировали точность стрельбы наших артиллеристов.

Буксируемую гаубицу украинских боевиков засекли на правом берегу Днепра. Расчет «Акации» подъехал поближе для нанесения по ней удара.

«В итоге было получено прямое попадание в гаубицу “три семерки”. Детонация боеприпасов происходила очень долго», - рассказал военнослужащий с позывным «Исток».

За уничтожение американского орудия бойцы «Днепра» получили медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть». Кроме того, они получат специальные выплаты за уничтожение вражеской техники.

Ранее «Звезда» рассказывала, как артиллеристы и операторы БПЛА срывают попытки боевиков контратаковать на Ореховском направлении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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