Наводка с неба: артиллеристы и операторы БПЛА срывают попытки боевиков контратаковать на Ореховском направлении

Артиллеристы и операторы беспилотников работают в тандеме, что позволяет наносить сокрушительные удары по скоплениям живой силы и бронетехники противника в зоне спецоперации.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На Ореховском направлении наши артиллеристы срывают любые попытки националистов контратаковать. Помогают им в этом операторы беспилотников. Они фиксируют координаты противника для нанесения по нему стремительных ударов. На это подразделение националисты открыли настоящую охоту. Погода пока нелетная. Артиллеристы восточной группировки рассказывают - работы хватает. Противник здесь все время пытается контратаковать. Артиллеристы срывают эти попытки, прикрывают штурмовиков на переднем крае обороны.

«Самое главное - помогать пехоте, так же ведем контрбатарейную борьбу, уничтожаем минометы, все поражаем, что видит беспилотник», - рассказал командир батареи с позывным «Карма».

Дождь закончился, наша «птичка» в небе. Дают координаты целей. Артиллеристы мгновенно сбрасывают маскировку, расчет к стрельбе готов. Д-30 на позиции может вести круговой обстрел, бить в любом направлении. За минуту успевает выпустить восемь снарядов. Точное попадание зафиксировано камерой объективного контроля. Желание противника отомстить артиллеристам - понятно. После крайней стрельбы отряд из 62 националистов потерял две трети боевиков.

«Сейчас нашу батарею ищут, очень много целей поражено пытаются как-то заснять ее с БПЛА. Это снайперская винтовка - Д-30 попадает с первого выстрела, кучность очень маленькая, поражение хорошее», - объяснил старший офицер батареи с позывным «Кариб».

Для ответных ударов националисты так же используют артиллерию и все чаще беспилотники - камикадзе. Отработав цель, гаубица вновь «исчезает» под маскировкой, расчет отходит на безопасное расстояние. А накануне российские военнослужащие сорвали ротацию боевиков под Белогоровкой, что на Северском направлении спецоперации. Пересменке помешали наши минометчики. По точке сосредоточения живой силы противника был нанесен точный удар.