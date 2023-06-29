FT: ЕС может отправить на Украину военные миссии в рамках будущих гарантий безопасности Киеву

По данным издания, отправка военных миссий ЕС может произойти, если условия для этого будут сочтены подходящими и такой шаг будет согласован всеми членами Евросоюза.

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Страны Европейского союза не исключают, что могут направить военные миссии на территорию Украины в рамках «будущих обязательств в сфере безопасности» при согласии всех членов объединения и в подходящих условиях. Об этом сообщает деловая газета Financial Times, ссылаясь на источник, знакомый с обсуждениями.

«Они также пообещают расширить инициативу ЕС по обучению украинских войск и возможность военных миссий ЕС на Украине, если условия для этого будут сочтены подходящими и такой шаг будет согласован всеми членами», - говорится в сообщении.

Кроме того, государства ЕС дадут обещание продолжить финансирование поставок оружия и техники киевскому режиму через Европейский фонд мира.

Ранее «Звезда» рассказала, почему Евросоюз не смог согласовать новый транш на вооружение Киева. В ЕС не смогли согласовать выделение Киеву нового пакета военной помощи на 500 миллионов евро - транш заблокировал Будапешт. Однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что сдаваться не собирается.