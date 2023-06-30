Армия Бойцов 80-й арктической бригады группировки ВС РФ «Днепр» наградили за уничтожение гаубицы М777 Военнослужащих наградили на передовых позициях Херсонского направления. © Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ Читайте нас на: На Херсонском направлении в зоне спецоперации вручили ведомственные награды бойцам 80-й арктической бригады группировки Вооруженных Сил России «Днепр». Военнослужащие в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили гаубицу М777 американского производства. Медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» бойцам вручил заместитель командира соединения. Награждение прошло на передовых позициях. Артиллеристы взаимодействовали с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли разведку позиций противника и корректировали точность огня. «Поступила команда от начальника артиллерии бригады уничтожить цель - кочующее орудие противника. Было обнаружено на правом берегу Днепра. Подтянулись поближе, так не доставали. Рассчитали установки для стрельбы, передал на орудие, навелись. Корректировку производили с беспилотного летательного аппарата Zala. В итоге было получено прямое попадание в гаубицу “три семерки”. Детонация боеприпасов происходила очень долго», - рассказал военнослужащий с позывным «Исток». Кроме того, за уничтожение артиллерийских установок противника бойцы получат специальные выплаты. На счету бригады не одна такая гаубица, рассказал «Исток». А также минометы, пикапы, пехота, укрепления, наблюдательные пункты, блиндажи, лодки. Ранее «Звезда» рассказывала о работе в зоне спецоперации расчета кочующей гаубицы Д-20. На счету артиллеристов минометы противника, орудия, укрепленные опорные пункты, а также замаскированные наблюдательные пункты. Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика