Армия Армия Армия

Бойцов 80-й арктической бригады группировки ВС РФ «Днепр» наградили за уничтожение гаубицы М777

05:30 30.06.2023
Военнослужащих наградили на передовых позициях Херсонского направления.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
Читайте нас на:

На Херсонском направлении в зоне спецоперации вручили ведомственные награды бойцам 80-й арктической бригады группировки Вооруженных Сил России «Днепр». Военнослужащие в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили гаубицу М777 американского производства.

Медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» бойцам вручил заместитель командира соединения. Награждение прошло на передовых позициях.

Артиллеристы взаимодействовали с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли разведку позиций противника и корректировали точность огня.

«Поступила команда от начальника артиллерии бригады уничтожить цель - кочующее орудие противника. Было обнаружено на правом берегу Днепра. Подтянулись поближе, так не доставали. Рассчитали установки для стрельбы, передал на орудие, навелись. Корректировку производили с беспилотного летательного аппарата Zala. В итоге было получено прямое попадание в гаубицу “три семерки”. Детонация боеприпасов происходила очень долго», - рассказал военнослужащий с позывным «Исток».

Кроме того, за уничтожение артиллерийских установок противника бойцы получат специальные выплаты.

На счету бригады не одна такая гаубица, рассказал «Исток». А также минометы, пикапы, пехота, укрепления, наблюдательные пункты, блиндажи, лодки.

Ранее «Звезда» рассказывала о работе в зоне спецоперации расчета кочующей гаубицы Д-20. На счету артиллеристов минометы противника, орудия, укрепленные опорные пункты, а также замаскированные наблюдательные пункты.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:05 В стране и мире
Росатом подписал соглашение о добыче лития в Боливии
17:52 В стране и мире
Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС
18:26 В стране и мире
Mash: мать зарезала своего 10-месячного ребенка на севере Москвы
16:44 В стране и мире
FT: ЕС может отправить на Украину военные миссии в рамках будущих гарантий безопасности Киеву
16:39 В стране и мире
Видео
Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина
Популярное
Видео
Путин сделал новый рисунок на экране, на котором 10 лет назад нарисовал кошку
Видео
«Мама, сфоткай меня, умоляю!»: Путин пообщался с жителями Дербента
Видео
Костомаров показал, как в протезах делает махи ногами и поднимается по лестнице
Видео
«Не съели тебя волки?»: видео встречи пропавшего в тайге мальчика с отцом
Со дна Атлантики подняли обломки затонувшего батискафа «Титан»
Видео
В Краснодаре молния ударила в голову мужчине и убила его
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.