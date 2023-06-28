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Неуловимая «Варвара»: расчет кочующей гаубицы Д-20 обратил боевиков в бегство

Анатолий Бородкин
06:45 28.06.2023
На счету расчета кочующей гаубицы Д-20, которую бойцы прозвали «Варварой», ребят десятки пораженных целей в зоне спецоперации.   
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Неуловимая «Варвара» наводит страх на неприятеля в зоне спецоперации. Так наши артиллеристы называют кочующую гаубицу Д-20, расчет которой уничтожил очередные укрепления и замаскированный наблюдательный путь противника. Разведка сообщила, что враг бежал.

Содержание этого странного текста не что иное, как зашифрованные данные радиообмена. Из которых артиллеристам ясно, что заданы внеплановые цели, нужно определить огневую позицию и быстрее выдвигаться к ней. Единственное, узнаваемое в эфире, и на позициях неприятеля - имя «Варвара».  

Кочующая гаубица Д-20 вместе с расчетом, который и окрестил орудие этим женским именем - одно из самых результативных, слаженных и неуловимых для врага подразделений на этом участке фронта. На счету ребят десятки пораженных целей - минометы противника, его артиллерия, укрепленные опорные пункты, а также замаскированные наблюдательные пункты.   

Залпы один за другим. Враг пытается закрепиться в лесопосадке в пяти километрах от позиции, где работают артиллеристы. Через несколько минут после первого выпущенного снаряда разведка сообщает - противник, бросив технику бежит из лесного массива. Для расчета гаубицы включается обратный отчет - считанные секунды, чтобы привести орудие из боевого в походное положение, закрепить его к тягачу, и зигзагами, на максимальной скорости, по полям, вдоль лесополос покинуть позицию. Сюда «Варвара» больше не вернется. У расчета всегда новая огневая точка. 

Не возвращаться на прежние позиции - один из принципов, которого придерживается расчет неуловимой «Варвары». А еще, менять маршруты следования, дневные и ночные укрытия для орудия. Есть еще несколько хитростей, о которых артиллеристы не распространяются. Противник на этом участке панически боится и ненавидит эту неуловимую кочующую гаубицу. Поэтому бросает все силы, чтобы выследить наше орудие. Безрезультатно.  Слишком нас не хвалите, сглазите - в шутку говорят артиллеристы. Кроме эффективной тактики маневрирования, высокой результативности, бойцы освоили широкую номенклатуру боеприпасов. Самых современных и высокоточных. 

«Оно надежное и до сих пор не подводило нас. На этом орудии можно спокойно использовать такие снаряды как "Краснополь". Они очень эффективно себя продемонстрировали в ходе боевых действий», - рассказал заряжающий Станислав.

Своим опытом расчет «Варвары» делится и с соседями - артиллеристами и минометчиками с соседних участков фронта. И, в свою очередь, перенимает их опыт, их боевые наработки. А значит, наши ребята на линии боевого соприкосновения будут надежно прикрыты. 

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