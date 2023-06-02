В Индии около 50 человек погибли в результате столкновения поездов
На данный момент известно о 179 пострадавших.
© Видео: AdityaRajKaul, Twitter © Фото: AdityaRajKaul, Twitter
В Индии при столкновении пассажирского и грузового поездов недалеко от города Баласор погибли около 50 человек. Об этом сообщает издание Hindustan Times. На данный момент известно о 179 пострадавших.
Отмечается, что авария произошла около 19:20 по местному времени. Пассажирский поезд двигался из Калькутты в Ченнаи. С рельс сошли четыре вагона.
Сейчас на месте ЧП работают около 500 полицейских и спасателей. Помощь пострадавшим оказывают десятки бригад медиков.
Недавно в Ульяновске при «производстве маневровых работ» сошли с рельсов два вагона с цистернами газового конденсата. Причиной произошедшего мог стать оставленный железнодорожниками «башмак».