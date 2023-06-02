В Индии около 50 человек погибли в результате столкновения поездов

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В Индии при столкновении пассажирского и грузового поездов недалеко от города Баласор погибли около 50 человек. Об этом сообщает издание Hindustan Times. На данный момент известно о 179 пострадавших.

Отмечается, что авария произошла около 19:20 по местному времени. Пассажирский поезд двигался из Калькутты в Ченнаи. С рельс сошли четыре вагона.

Сейчас на месте ЧП работают около 500 полицейских и спасателей. Помощь пострадавшим оказывают десятки бригад медиков.

Недавно в Ульяновске при «производстве маневровых работ» сошли с рельсов два вагона с цистернами газового конденсата. Причиной произошедшего мог стать оставленный железнодорожниками «башмак».