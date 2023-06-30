Армия Армия Армия

Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили укрепрайон украинских боевиков в зоне СВО

06:16 30.06.2023
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
Читайте нас на:

Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиаудары по военным объектам и бронетехнике украинских боевиков, сообщает Минобороны России. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. К месту пуска ракет штурмовики летели на предельно малых высотах.

«Выполнили задачу по поддержке сухопутных сил. После атаки сделали противоракетный маневр с энергичным маневрированием и отстрелом тепловых ловушек. Далее ушли под нижнюю границу зоны поражения ЗРК. После посадки передовой авианаводчик подтвердил попадание по заданным координатам», - рассказал пилот Су-25 Дмитрий.

После пуска ракет экипажи отходили также на предельно малых высотах. В результате авиаудара уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника националистов.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава провели обслуживание самолетов и подготовили авиатехнику к повторному боевому вылету.

Ранее «Звезда» рассказывала, как экипажи Су-35с прикрыли авиацию и уничтожили украинский самолет в зоне спецоперации.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:41 В стране и мире
Figaro: во Франции в третью ночь протестов задержан 421 человек
05:33 В стране и мире
Госдепартамент США одобрил пакет военной помощи Тайваню на сумму в $440 млн
05:30 Армия
Видео
Бойцов 80-й арктической бригады группировки ВС РФ «Днепр» наградили за уничтожение гаубицы М777
04:15 Армия
Видео
Начальник вещевой службы показал специальные ботинки для бойцов в зоне СВО
04:08 В стране и мире
Евросоюз высказался за военную поддержку Украины без ущерба для стран ЕС
Популярное
Видео
Путин сделал новый рисунок на экране, на котором 10 лет назад нарисовал кошку
Видео
«Мама, сфоткай меня, умоляю!»: Путин пообщался с жителями Дербента
Видео
Костомаров показал, как в протезах делает махи ногами и поднимается по лестнице
Видео
«Не съели тебя волки?»: видео встречи пропавшего в тайге мальчика с отцом
Со дна Атлантики подняли обломки затонувшего батискафа «Титан»
Видео
В Краснодаре молния ударила в голову мужчине и убила его
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.