Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили укрепрайон украинских боевиков в зоне СВО
Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиаудары по военным объектам и бронетехнике украинских боевиков, сообщает Минобороны России. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. К месту пуска ракет штурмовики летели на предельно малых высотах.
«Выполнили задачу по поддержке сухопутных сил. После атаки сделали противоракетный маневр с энергичным маневрированием и отстрелом тепловых ловушек. Далее ушли под нижнюю границу зоны поражения ЗРК. После посадки передовой авианаводчик подтвердил попадание по заданным координатам», - рассказал пилот Су-25 Дмитрий.
После пуска ракет экипажи отходили также на предельно малых высотах. В результате авиаудара уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника националистов.
После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава провели обслуживание самолетов и подготовили авиатехнику к повторному боевому вылету.
Ранее «Звезда» рассказывала, как экипажи Су-35с прикрыли авиацию и уничтожили украинский самолет в зоне спецоперации.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.