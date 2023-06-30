Армия Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили укрепрайон украинских боевиков в зоне СВО Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции. © Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ Читайте нас на: Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиаудары по военным объектам и бронетехнике украинских боевиков, сообщает Минобороны России. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. К месту пуска ракет штурмовики летели на предельно малых высотах. «Выполнили задачу по поддержке сухопутных сил. После атаки сделали противоракетный маневр с энергичным маневрированием и отстрелом тепловых ловушек. Далее ушли под нижнюю границу зоны поражения ЗРК. После посадки передовой авианаводчик подтвердил попадание по заданным координатам», - рассказал пилот Су-25 Дмитрий. После пуска ракет экипажи отходили также на предельно малых высотах. В результате авиаудара уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника националистов. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава провели обслуживание самолетов и подготовили авиатехнику к повторному боевому вылету. Ранее «Звезда» рассказывала, как экипажи Су-35с прикрыли авиацию и уничтожили украинский самолет в зоне спецоперации. Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика