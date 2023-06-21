Экипажи Су-35с прикрыли авиацию и уничтожили украинский самолет в зоне СВО

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Экипажи Су-35с ВКС России прикрыли штурмовики, бомбардировщики и вертолеты во время ударов по украинским объектам и технике. Кадры боевых вылетов публикует Минобороны России.

Многоцелевые истребители также выполнили патрулирование в зоне специальной военной операции. Во время одного из вылетов экипажи обнаружили и уничтожили украинский самолет. Полеты выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

Ранее экипажи боевых самолетов и вертолетов группировки ВС России «Запад» успешно атаковали позиции украинских боевиков на Купянском направлении. Авиация нанесла десять ударов по позициям, живой силе и скоплениям техники неприятеля.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.