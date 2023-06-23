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Антонов заявил, что сенаторы США подводят конфликт на Украине к опасной черте

Марина Крижановская
05:43 23.06.2023
Посол Анатолий Антонов заявил об абсурдности спекуляций о возможном применении Россией ТЯО.
Антонов заявил, что сенаторы США подводят конфликт на Украине к опасной черте
© Фото: Илья Питалев РИА Новости
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Спекуляции со стороны американских сенаторов о якобы возможном применении тактического ядерного оружия (ТЯО)на Украине со стороны России способствуют эскалации напряженности и являются абсурдными. С данным заявлением выступил Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Спекуляции о возможном применении Россией тактического ядерного оружия - абсурдны. Провокационные и недальновидные высказывания законодателей США только способствуют эскалации напряженности и повышению риска сползания ситуации к еще более опасной черте», - приводит РИА Новости слова Антонова.

Высокопоставленный дипломат отметил, что размещение тактического ядерного оружия на белорусской территории не противоречит ни одному международному обязательству. Посол Антонов добавил, что Россия сделала «ровно то, что делают американцы на протяжении десятилетий, размещая ядерные бомбы на территориях европейских союзников».

Ранее в США сенаторы предложили приравнять использование Россией ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО. В ней отмечено, что если Россия или Белоруссия «взорвет ядерное устройство на Украине, такая атака должна быть расценена как атака на НАТО».

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