Борисов доложил Путину, что российская космическая группировка выросла до 225 спутников

Как отметил глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с главой государства, пусковая программа 2023 года выполняется без срывов и переносов.

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Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов доложил президенту России Владимиру Путину о состоянии российской космической группировки. Он отметил, что пусковая программа 2023 года выполняется без срывов и переносов, подчеркнув, что это позволило качественно и количественно нарастить российскую группировку.

«На текущий момент она у нас составляет 225 спутников. Если Вы помните, 12 апреля я на встрече с Вами докладывал, что группировка у нас в составе 185», - сказал Борисов.

По словам главы госкорпорации, за последние полгода был запущен локационный спутник дистанционного зондирования Земли «Кондор», который в любую погоду и время суток способен осуществлять мониторинг нашей планеты.

«В частности, он очень полезен для мониторинга ледовой обстановки Северного морского пути», - отметил он.

Помимо этого, Борисов заявил, что формирование Российской орбитальной станции планируется завершить к 2032 году. Глава Роскосмоса отметил, что с 2024 года нужно начинать полномасштабные работы по формированию РОС.