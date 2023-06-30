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«Выезжаем на прямой выстрел и подавляем»: как Т-80 поддерживает действия ВДВ в зоне спецоперации

05:00 30.06.2023
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы приданных десантным подразделениям танковых экипажей Т-80.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы приданных подразделениям Воздушно-десантных войск танковых экипажей Т-80. Боевые машины сковывают действия подразделений украинских боевиков и предотвращают их попытки вести наступательные действия.

«Если соприкосновение идет у наших ребят с противником, с их штурмовыми отрядами, для поддержки вызывают нас. Мы выезжаем на прямой выстрел и подавляем огонь противника. После этого они бросают своих раненых, своих “двухсотых” и убегают с точек. Потому что умирать у них никто не хочет», - рассказывает командир танка с позывным «Турист».

По его словам, украинские командиры обманывают своих солдат.

«Им командиры доводят, что у нас на позициях очень мало людей, нет боевого духа. Но это все неправда. У нас все отлично, все заряжены и будут стоять все до конца», - говорит «Турист».

Наводчик танка с позывным «Кредит» рассказывает о своих задачах: вовремя подготовить систему, чтобы к моменту первого выстрела она была в рабочем состоянии.

«Подъезжаем на позицию, загружаем снаряд. По координатам, которые высчитывает командир, отрабатываем первый выстрел. Получаем корректировку, посылаем следующий. Работаем в зависимости от потребности. Приходилось (вести огонь - Ред.) достаточно много. За день могли выпустить по 4-5 раз без каких-либо проблем и нареканий», - рассказывает наводчик.

Танкист тоже уверен, что с боевым духом на нашей стороне все в порядке.

«Уверен, что сможем одолеть все трудности, которые ждут нас впереди. Одолеем всех, стоим крепко, ни одного метра нашей земли не отдадим», - говорит он.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как работает на Купянском направлении экипаж танка Т-80БВМ. Танкисты поддерживают огнем наступающие подразделения, уничтожают вражескую пехоту, укрепрайоны и бронетехнику, в том числе американские БМП Bradley.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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