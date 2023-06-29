«Целью была БПМ Bradley»: как работает на Купянском направлении экипаж Т-80БВМ

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Экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа (ЗВО) выдвинулись на передний край обороны противника на Купянском направлении и нанесли по нему мощный удар. Танкисты поддержали огнем продвижение наших мотострелковых подразделений.

Боевая машина получила задачу на уничтожение БМП и пехоты противника. Их обнаружил разведывательный беспилотник. В итоге боевая машина украинских националистов была уничтожена, а пехота противника была вынуждена отойти. Огонь корректировали военнослужащие разведывательного подразделения.

«Основной моей задачей является работа с закрытых огневых позиций. Тем самым я наношу противнику большое огневое поражение. Он несет потери. Наношу противнику настолько эффективное огневое поражение, что он вынужден применить свои ствольные орудия, выдав их местонахождение. Соответственно наши контрбатарейные их обнаруживают и ведут работу по ним», - рассказал наводчик-оператор танка Т-80БВМ с позывным «Маэстро».

Поддержка танковыми экипажами наступающих подразделений позволяет уничтожать артиллерию и танки противника через несколько минут после того как они обнаружены. Стрельба с закрытой огневой позиции дает возможность использовать танки, сильно снижая риск для экипажа.

В зоне СВО танкисты часто используют фланговую стрельбу в движении. В этом случае танк ведет огонь на ходу. Это повышает выживаемость техники на поле боя.

Танкисты успешно поражают цели, которые находятся на большом расстоянии и вне прямой видимости. Экипажи получают полученные с помощью дронов координаты и по ним ведут огонь по наблюдательным пунктам, складам боеприпасов, а также иностранной боевой технике.

«Обычная работа: закрытая огневая позиция, дальность до той цели была порядка 9 с половиной км. Я выполнял свою задачу, меня корректировали. Задача выполнена. Целью была обозначена боевая машина пехоты противника Bradley», - говорит наводчик-оператор «Маэстро».

Экипаж боевой машины «Маэстро» является одним из самых результативных в подразделении. Наводчик-оператор проводит дополнительную подготовку своих товарищей. После окончания спецоперации молодой специалист планирует продолжить свою карьеру в армии.

«Сегодня мы стреляли по укрытой пехоте противника. Расстояние - 7 с половиной км, осколочно-фугасным снарядом. Самое сложное - правильно выбрать позицию. Но у нас их много, заранее выбрали позиции, трудностей нет. Сегодня мы самый результативный экипаж», - рассказал командир танка Т-80БВМ с позывным «Мазута».

Ранее «Звезда» рассказывала, как в тыловой зоне СВО экипажи танков Т-80БВМ отрабатывают применение штатного вооружения для прикрытия штурмовых отрядов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.