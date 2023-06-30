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Мощный смерч на морем в Сочи попал на видео

Максим Крюков
22:39 30.06.2023
На опубликованных жителями Сочи кадрах видно, как во время смерча сверкают молнии и гремит гром.
© Видео: Типичный Сочи, VK © Фото: Типичный Сочи, VK
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Жители Сочи стали свидетелями огромного смерча над Черным морем. Очевидцы поделились кадрами уникального природного явления в социальных сетях.

На опубликованных видео видно, как сверкают молнии и гремит гром. Сообщается, что на некоторые районы города-курорта обрушился дождь с градом.

По всему Краснодарскому краю до 1 июля объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные осадки и шквалистый ветер.

Ранее полиция начала проверку после того, как в Краснодаре мужчина умер от удара молнии. Как утверждается, несчастный случай произошел на территории овощной базы. Шел сильный дождь, когда молния ударила в голову 49-летнему мужчине. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

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