Роскосмос вывел на орбиту 42 малых спутника

На орбиту были выведены 39 российских и три зарубежных космических аппарата.

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В Роскосмосе сообщили об установлении рекорда по числу одновременно запущенных российских спутников. Так, разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту 42 малых космических аппарата, они были запущены в качестве попутной нагрузки вместе с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» №2-3 с космодрома Восточный в Амурской области.

«Попутная полезная нагрузка, состоящая из 39 российских и трех зарубежных космических аппаратов, доставлена на целевые орбиты и отделилась от разгонного блока "Фрегат"», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что «Метеор-М» №2-3 оснащен современными высокоточными приборами. Благодаря гиперспектральной инфракрасной аппаратуре он может решать приоритетные задачи дистанционного зондирования Земли. В их числе повышение достоверности метеопрогноза, изучение глобальных процессов, предупреждение чрезвычайных ситуаций, как природного, так и техногенного характера.

Сегодня днем сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный. Пуск был осуществлен в 14:35 по московскому времени.