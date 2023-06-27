В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Роскосмос вывел на орбиту 42 малых спутника

Максим Крюков
21:45 27.06.2023
На орбиту были выведены 39 российских и три зарубежных космических аппарата.
Роскосмос вывел на орбиту 42 малых спутника
© Фото: Роскосмос
Читайте нас на:

В Роскосмосе сообщили об установлении рекорда по числу одновременно запущенных российских спутников. Так, разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту 42 малых космических аппарата, они были запущены в качестве попутной нагрузки вместе с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» №2-3 с космодрома Восточный в Амурской области.

«Попутная полезная нагрузка, состоящая из 39 российских и трех зарубежных космических аппаратов, доставлена на целевые орбиты и отделилась от разгонного блока "Фрегат"», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что «Метеор-М» №2-3 оснащен современными высокоточными приборами. Благодаря гиперспектральной инфракрасной аппаратуре он может решать приоритетные задачи дистанционного зондирования Земли. В их числе повышение достоверности метеопрогноза, изучение глобальных процессов, предупреждение чрезвычайных ситуаций, как природного, так и техногенного характера.

Сегодня днем сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный. Пуск был осуществлен в 14:35 по московскому времени.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:40 Армия
Видео
Министр обороны Кубы: стремление США расширить НАТО до границ России привело к началу спецоперации
17:42 В стране и мире
Лукашенко: министр обороны РФ Шойгу немало сделал
16:47 Армия
Видео
Путин поручил Шойгу наградить военнослужащих, участвовавших в подавлении мятежа
16:29 В стране и мире
Захарова сообщила, что российский борт летит в США за дипломатами
15:19 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что государство полностью финансировало группу «Вагнер»
Популярное
Видео
Путин: собственник «Конкорда» через Военторг за год заработал 80 млрд рублей
Видео
Путин предложил бойцам «Вагнера» заключить контракт с МО РФ или вернуться к своим семьям
Видео
Костомаров опубликовал первое видео после протезирования
Видео
В Краснодаре молния ударила в голову мужчине и убила его
В Ленобласти мужчина нашел горящий пакет с человеческой головой
Видео
Опубликованы кадры ухода бойцов ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.