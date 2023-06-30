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Бывший напарник Дзюбы Роденков рассказал, почему решил стать священником

Максим Крюков
19:20 30.06.2023
Отец Георгий, который раньше играл в «Зените» с Артемом Дзюбой и Андреем Аршавиным, также рассказал о реакции знакомых на перемены в его жизни.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Священник Георгий Роденков, который раньше был футболистом и играл в петербургском клубе «Зенит» с Андреем Аршавиным и Артемом Дзюбой, рассказал «Звезде» о реакции знакомых на его решение поменять стадионы на церкви.

«Понимание пришло, наверное, в 2011 году, когда я играл еще в профессиональный футбол, в "Балтике". Моя мама позвонила мне, я был тогда в Калининграде, она жила в Санкт-Петербурге, сказала, что познакомилась случайно по божьему промыслу со священником, моим будущим духовником протоиереем Александром Азаренковым», - сказал он.

По его словам, мама сказала Юрию (так звали священника до службы в церкви), что была бы не против, если бы он познакомился со священнослужителем.

«Мне всегда было интересно общение с новыми людьми, тем более мне интересно было узнать все про церковь и духовную жизнь. я с радостью согласился, батюшке сразу позвонил. За неделю общения с батюшкой понял, что хотел поменять немножко свою жизнь. я всегда был человеком верующим, в тот момент я осознал, что хочу более серьезно жить духовной жизнью», - поделился бывший футболист.

Воспитанник «Зенита», который также известен по выступлениям за нальчикский «Спартак», владикавказскую «Аланию», владивостокский «Луч-Энергию», заявил, что после своего решения получил очень много положительных отзывов.

«Пару человек только сказали, что, Юр, ты только с ума не сойди в церкви. А в большинстве своем ребята положительно отозвались и с каждым годом ребята все больше общаются со мной. Не только по дружеским вопросам, но и по духовным - кто-то крестит детей, у кого-то, к сожалению, возникают семейные проблемы», - рассказал Роденков.

Ранее Артем Дзюба, который сейчас выступает за московский «Локомотив», вошел в историю как футболист, забивший больше 150 голов в РПЛ. Во время матча против «Ростова» нападающий забил 149-й, 150-й и 151-й голы.

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