Двое погибли и еще 15 ранены в ходе перестрелки в Мичигане

Стрельба произошла на вечеринке, у участников которой при себе оказалось, по крайнее мере, пять видов оружия различного калибра.

© Фото: Rick Majewski, ZUMAPRESS, Globallookpress

По меньшей мере, два человека погибли, еще 15 получили ранения различной степени тяжести во время драки с применением огнестрельного оружия на вечеринке в Сагино в американском штате Мичиган 25 июня. О трагедии сообщила местная полиция.

«15 человек пострадали от огнестрельного оружия или были сбиты автомобилями. Двое скончались», - приводит РИА Новости релиз полиции.

По предварительным сведениям, во время уличной вечеринки между участниками party произошел конфликт, переросший в драку со стрельбой. У гостей при себе оказалось, по крайнее мере, пять видов оружия различного калибра. Люди в панике пытались покинуть место встречи, и часть пострадавших попали под колеса машин, уезжавших с вечеринки.

Погибли 19-летний мужчина и 51-летняя женщина, 15 пострадавших доставили в больницу.

Ранее сообщалось о стрельбе на вечеринке в американском городе Сент-Луис, где погибла 17-летняя девушка, 11 человек были ранены.