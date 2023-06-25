В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Двое погибли и еще 15 ранены в ходе перестрелки в Мичигане

Ирина Елагина
09:03 25.06.2023
Стрельба произошла на вечеринке, у участников которой при себе оказалось, по крайнее мере, пять видов оружия различного калибра.
Двое погибли и еще 15 ранены в ходе перестрелки в Мичигане
© Фото: Rick Majewski, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

По меньшей мере, два человека погибли, еще 15 получили ранения различной степени тяжести во время драки с применением огнестрельного оружия на вечеринке в Сагино в американском штате Мичиган 25 июня. О трагедии сообщила местная полиция.

«15 человек пострадали от огнестрельного оружия или были сбиты автомобилями. Двое скончались», - приводит РИА Новости релиз полиции.

По предварительным сведениям, во время уличной вечеринки между участниками party произошел конфликт, переросший в драку со стрельбой. У гостей при себе оказалось, по крайнее мере, пять видов оружия различного калибра. Люди в панике пытались покинуть место встречи, и часть пострадавших попали под колеса машин, уезжавших с вечеринки.

Погибли 19-летний мужчина и 51-летняя женщина, 15 пострадавших доставили в больницу.

Ранее сообщалось о стрельбе на вечеринке в американском городе Сент-Луис, где погибла 17-летняя девушка, 11 человек были ранены.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:46 Армия
ВС РФ уничтожили более 50 боевиков и семь боевых машин на Южно-Донецком направлении
00:29 В стране и мире
Видео
Губернатор Голубев заявил о выходе колонны ЧВК «Вагнер» из Ростова
23:20 В стране и мире
Песков: режим КТО будет отменен в самое ближайшее время
22:57 В стране и мире
Песков заявил, что нового обращения Путина в ближайшее время не планируется
22:51 В стране и мире
Песков сообщил о прекращении уголовного дела против Пригожина
Популярное
В США при обрушении железнодорожного моста в реку упали вагоны с нефтепродуктами
Видео
Опубликованы кадры ухода бойцов ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону
Песков назвал гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, слово президента России
Песков сообщил о прекращении уголовного дела против Пригожина
В мэрии сообщили, что 26 июня остается нерабочим днем в Москве
Видео
Суровикин призвал бойцов ЧВК «Вагнер» остановиться и не играть на руку противнику
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.