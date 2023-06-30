Бросок 69-летнего Эрдогана во время игры в баскетбол попал на видео

© Видео: varank, Twitter © Фото: varank, Twitter

Видеоролик, на котором президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган играет в баскетбол, распространился в Сети на фоне периодически появляющихся слухов о состоянии здоровья 69-летнего турецкого лидера.

Судя по кадрам, Эрдоган хорошо бегает по спортзалу, умело справляется с мячом и забрасывает его в корзину. Президент в молодости был полупрофессиональным игроком в местном футбольном клубе.

В ходе своей предвыборной кампании в апреле Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира - интервью для местных телеканалов было прервано, после длительной паузы президент Турции вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп.

Эрдогану удалось одержать победу на президентских выборах в Турции - его оппонентом был кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. 3 июня Эрдоган принял присягу и вступил в должность главы государства.