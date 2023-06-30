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Тренера «ПСЖ» Гальтье и его сына задержали по делу о расизме

Максим Крюков
17:07 30.06.2023
Дело в отношении Кристофа Гальтье было возбуждено в апреле после того, как СМИ опубликовали его переписку с бывшим спортивным директором «Ниццы», где он сказал, что в команде «не должно быть слишком много темнокожих и мусульман».
Тренера «ПСЖ» Гальтье и его сына задержали по делу о расизме
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Сотрудники полиции во французской Ницце задержали главного тренера клуба «Пари Сен-Жермен» Кристофа Гальтье и его сына Джона Валовича, их обвиняют в дискриминации по расовому или религиозному признакам. Об этом сообщает издание RMC Sport, ссылаясь на свои источники.

Дело в отношении 56-летнего специалиста было возбуждено в апреле этого года, поводом стала его переписка, которая была опубликована во французских средствах массовой информации, с бывшим спортивным директором ФК «Ницца» Жюльеном Фурнье. Гальтье, который возглавлял коллектив с 2021 года по 2022 год, заявил, что в команде «не должно быть слишком много темнокожих и мусульман».

Издание сообщает, что, по версии следствия, Валович, который является агентом своего отца, тоже допускал расистские высказывания об игроках. Отмечается, что спустя сутки после задержания подозреваемые будут отпущены из-под стражи либо предстанут перед судом.

В публикации также говорится, что в «ПСЖ» удивились новостям о задержании наставника, в клубе допустили, что инцидент может помешать расторжению действующего соглашения с Гальтье и назначению нового специалиста. Ряд источников сообщает, что возглавить «парижан» может испанец Луис Энрике, его последним местом работы была сборная Испании.

Ранее стало известно, что французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе подтвердил, что не намерен продлевать контракт с клубом. Действующее соглашение футболиста истекает летом 2024 года, и если форвард не продлит его до конца июля, то в следующем году он станет свободным агентом.

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